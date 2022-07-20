【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買中海油沽小鵬

《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指高開３０７點，報２０９６８點。最高升４５０點報

２１１１１點，最低升２２３點報２０８８４點。恒指收報２０８９０點，升２２９點或

１﹒１１％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒６億元人民幣，減少７﹒１％。北水淨買入最多的個股

依次是中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）；

淨賣出最多的依次是小鵬汽車（０９８６８）、信達生物（０１８０１）、比亞迪股份

（０１２１１）。

主板成交８９３﹒０４億元增加６﹒３％。其中港股通成交２０３﹒８億元，佔總成交

２２﹒８％。



＊小鵬與「一嗨出行」戰略合作＊



小鵬汽車表示，與內地召車平台一嗨出行正式達成戰略合作關係，雙方將在未來三年持續加

強車輛採購與運營合作，同時將推進完成超充體系共建、車輛運營與用戶服務體驗等，形成立體

化、多觸點、深層次合作形態，推進智能出行生態的新嘗試。

此外，據內媒報道指，小鵬汽車今日向一嗨出行進行了首批車輛的交付，這些車輛將在今年

暑假在７個城市率先上線，包括廣州、深圳、天津、杭州、鄭州、海口和三亞。

中國海洋石油升０﹒４％報１０元，北水淨買入２﹒６億元；中國移動升０﹒７％報

５０﹒５元，北水淨買入２億元；香港交易所升２﹒４５％報３６０元，北水淨買入１﹒７億元

。

小鵬汽車跌３﹒１６％報１０４﹒１元，北水淨賣出３億元；信達生物升４﹒２４％報

３６﹒９元，北水淨賣出１﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒６９％報２８８元，北水淨賣出１﹒２

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒５８

中國移動 （００９４１） １﹒９９

香港交易所 （００３８８） １﹒６９

美團 （０３６９０） １﹒６８

泡泡瑪特 （０９９９２） １﹒０４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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小鵬汽車 （０９８６８） －２﹒９８

信達生物 （０１８０１） －１﹒３４

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒２１

快手 （０１０２４） －０﹒９４

理想汽車 （０２０１５） －０﹒０９

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