【香港政情】李家超籲公務員認真研讀及領會習近平重要講話內容

《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平於慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特

別行政區第六屆政府就職典禮上發表重要講話。公務員事務局就此舉辦一連串「國家主席重要講

話精神」座談會，讓與會者深入了解國家主席重要講話的精神。第三場座談會今日在政府總部舉

行，由行政長官李家超主講。

習主席在重要講話中提出「四個必須」：必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中

央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；必須保持香港的

獨特地位和優勢。習主席亦對新一屆政府提出「四點希望」，包括著力提高治理水平；不斷增強

發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。



＊「一國」原則越堅固，「兩制」優勢愈彰顯＊



李家超在座談會強調，習主席的重要講話具有重要的里程碑意義，是特區政府未來五年施政

的藍圖和領航燈。他說，習主席在重要講話中指出「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗，是一個好

制度，沒有理由改變，必須長期堅持。他同時深刻闡述了「一國兩制」的重要邏輯和理論，強調

「一國」原則越堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

他希望特區政府領導官員及公務員認真研讀及領會習主席重要講話內容，把握核心要義，聯

繫自身工作，以此作為施政的大方向和大藍圖，提升治理水平，增加發展動能，紓解民困，凝聚

社會力量，共同建立和諧、包容、多元社會，並且自覺尊重和維護國家的根本制度。（ｃｗ）

