【恒大困局】據報恒大尚未與境外債券持有人達成重組協議

《經濟通通訊社２０日專訊》據《道瓊》引述知情人士報道，中國恒大（０３３３３）尚未

與境外債券持有人達成重組協議，而距離７月份達成初步計畫的最後期限愈來愈近。

知情人士透露，對中國恒大資產負債規模的盡職調查工作仍在進行，顧問需要更多時間來完

成評估。

報道稱，中國恒大計畫對離岸債權人的合法權益得到尊重提供保證。（ｃｌ）

