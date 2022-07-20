【夜期時段】即月期指最新報２０９００點，升４點，高水１０點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８８６點，跌１０點，低水４
點，最新報２０９００點，升４點，高水１０點，合約成交２３３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９０點，升７點，高水１１點，最新報７１８５點，升
２點，高水６點，合約成交１３９張。
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