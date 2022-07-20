【大國博弈】香港政府強烈反對《２０２２年美國販運人口報告》

《經濟通通訊社２０日專訊》香港特別行政區政府今日強烈反對美國國務院《２０２２年美

國販運人口報告》偏頗及不公平的評估。

政府發言人表示，在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團

以香港作為販運人口的目的地或中轉站。香港在報告中被評為第二級別（監察名單）是不公平和

欠缺實據支持。

特區政府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強對在港外籍家

庭傭工的保障和福祉方面投入了大量的資源即使過去兩年面對２０１９冠狀病毒病疫情帶來的挑

戰，特區政府依然堅持其打擊販運人口的努力。特別是販運人口受害人初步識別機制的範圍已於

２０１９年年底全面擴大，涵蓋所有香港警務處、入境事務處、香港海關和勞工處接觸到而較可

能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭及輸入勞工。於去年

，上述各部門合共進行了約７７００次初步識別審核，是２０１６年的次數的３倍，其中只有一

人被識別為受害人。於２０２０年，則從６９００次初步識別審核中識別出３名受害人。



＊去年２６名外傭僱主因涉嫌協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控＊



執法部門亦繼續在調查和執法方面保持警惕。去年警方進行了共６０次掃黃行動，較前一年

增加４６％。同年，共有２７８人因違反《刑事罪行條例》（第２００章）下經營賣淫場所罪或

與賣淫有關的罪行而被拘捕。

與此同時，在去年共有２６名外傭僱主因涉嫌協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控；共有

２０名外傭僱主因其他不同罪行，如普通襲擊、襲擊致造成身體傷害、非禮和刑事恐嚇而被檢控

。勞工處亦繼續採取嚴厲的執法行動打擊違反《僱傭條例》（第５７章）、《職業介紹所規例》

（第５７Ａ章）及《職業介紹所實務守則》的職業介紹所，並每年對職業介紹所進行約２０００

次的例行及突擊巡查，確保它們依法經營業務。勞工處於去年成功檢控五間職業介紹所，當中一

間涉及濫收求職者佣金、兩間涉及無牌經營和兩間涉及其他罪行。同年，勞工處共撤銷或拒絕發

出七間職業介紹所的牌照。

特區政府亦繼續加強前線人員打擊販運人口的培訓。於去年，約有１７００名人員接受有關

販運人口的培訓。（ｂｎ）

