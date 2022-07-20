【企業盈喜】雋思料中期應佔綜合溢利不少於４５００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》雋思集團（０１４１２）公布，預期於截至今年６月３０日止
六個月，集團將錄得公司權益股東應佔綜合溢利不少於４５００萬元，去年同期約為３２５０萬
元。
董事會認為，有關增加主要由於集團的原始設備製造商業務因桌遊及幼教用品需求上升而持
續增長。（ｂｎ）
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