【新冠肺炎】澳門工商業場所周六起恢復有限度運作

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門行政長官今日批示，本周六（２３日）零時至３０日零時

，除維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營外，其他從事工商業活動的公

司或場所在遵守衞生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但託兒所、購物中心內的店舖

，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

可正常營運的包括提供水、電、天然氣、燃料、電訊、公共交通、垃圾收集等基本公共服務

，以及酒店住宿、清潔衞生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的

公司或實體；街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衞生護理場所等維持居民生

活所需的場所；及經主管部門例外批准的公司、實體或場所。

因維持社會必要運作及居民生活所需而正常運營，以及符合衞生當局的防疫要求而有限度運

營的公司、實體及場所在提供服務時，須限制接待的人數，保持人員之間的距離，要求人員掃描

「場所碼」。

政府還要求所有人員繼續留在住所，但因工作、購物，又或其他緊急或必要的原因需外出者

除外；人員外出時不能聚集且須佩戴口罩，成年人須佩戴ＫＮ９５或以上標準的口罩，未成年人

不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。

此外，電影院、戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸汽

浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉ＯＫ場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、

歌舞廳及向公眾開放的泳池繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食；期

間理髮店在遵守衞生當局防疫指引的前提下可有限度運營。（ａｃ）

