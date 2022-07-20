【新冠肺炎】澳門本周六起娛樂場可有限度開放，需符合防疫措施

《經濟通通訊社２０日專訊》澳門本周六（２３日）零時至３０日零時，除維持社會必要運

作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衞生

當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營。

澳門衛生局局長羅奕龍表示，期內，娛樂場有限度開放，需符合嚴格防疫措施。（ａｃ）

