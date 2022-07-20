【新冠肺炎】本港新增３８０５宗確診，本地個案３６２５宗

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

３８０５宗新冠肺炎確診，包括３６２５宗本地個案，當中１５１５宗核酸檢測陽性，２１１０

宗快測經覆檢陽性，另有１８０宗輸入個案，包括６８宗在機場發現，１０２宗在檢疫酒店發現

，１０宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自３６個地方，６個地方多於１０宗個案，包括４８宗來自英國，１５宗來自美

國，１４宗來自菲律賓，１３宗來自泰國，１２宗來自加拿大，以及１１宗來自印度。



＊新增１宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增１宗死亡個案，６７歲男患者已

打３針，本身有高血壓和糖尿病，昨晚約１１時送往明愛醫院急症室，搶救後死亡，死因懷疑與

自殺有關。



＊新增６間院舍爆疫＊



張竹君表示，新增４間老人院舍及２間殘疾院舍有個案，包括松暉護老中心１名員工確診，

１５名院友及２名員工需要檢疫；康樂園護老中心１名院友確診，１０名院友及１名員工需要檢

疫；來來護老中心１名院友確診，３名同住院友需要檢疫；青松觀有限公司青松護理安老院１名

院友確診，１名同住院友及６名員工需要檢疫；東華三院賽馬會頤安護理安老院４名院友確診，

其他同住院友需要檢疫；康恩園１名院友確診，當局正了解有多少人需要檢疫。

張竹君指，安老院舍個案有上升，但不是急速上升，相信是與社會上個案有上升有關。

（ｈｙ）

