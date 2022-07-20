【新冠肺炎】學校呈報３６４宗個案，２間學校部分班級須停課一周

《經濟通通訊社２０日專訊》本地新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張
竹君表示，學校呈報３６４宗個案，涉２９９間學校，２９３名學生及７１名教職員，分別來自
６９間幼稚園及幼兒中心、１４９間小學、８０間中學及２間特殊學校。過去七日，１８２間學
校有兩宗或以上個案。
２間學校部分班級須停課一周，包括仁濟醫院林百恩中學３Ｂ班、路德會聖十架學校６Ｂ班
。（ｈｙ）
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