【新冠肺炎】學校呈報３６４宗個案，２間學校部分班級須停課一周

《經濟通通訊社２０日專訊》本地新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張

竹君表示，學校呈報３６４宗個案，涉２９９間學校，２９３名學生及７１名教職員，分別來自

６９間幼稚園及幼兒中心、１４９間小學、８０間中學及２間特殊學校。過去七日，１８２間學

校有兩宗或以上個案。

２間學校部分班級須停課一周，包括仁濟醫院林百恩中學３Ｂ班、路德會聖十架學校６Ｂ班

。（ｈｙ）

