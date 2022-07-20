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20/07/2022 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價貶１４點子，報６﹒７４６５兩連跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６５，
較上個交易日跌１４點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒７４５１。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２１日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息５０個基點
的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二（１９日）紐約時段反彈０﹒８３％至
１﹒０２２８，是本月６日以來最高。聯儲局在月底加息１厘的機會下降，美匯指數連續第４個
交易日下跌，至１０６﹒６９，是２周低位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４６５　　＋１４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０３２　＋６４３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８０４　　＋１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９４　　　＋１﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０９７８　＋４０２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５５５　＋６３３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０６９　＋５８９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４８０　＋２１３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９６３２　＋６４６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４０８　＋４６１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９７　　　－４﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒３７６７　－９７３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３２５　　－６７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒８３００　－１５１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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