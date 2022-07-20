【聚焦人幣】人幣中間價貶１４點子，報６﹒７４６５兩連跌

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４６５，

較上個交易日跌１４點子，錄兩連貶，上個交易日報６﹒７４５１。

歐洲央行（ＥＣＢ）周四（２１日）將宣布議息決策，由於有傳委員將討論加息５０個基點

的可能性，令投資者調整策略，歐元兌美元周二（１９日）紐約時段反彈０﹒８３％至

１﹒０２２８，是本月６日以來最高。聯儲局在月底加息１厘的機會下降，美匯指數連續第４個

交易日下跌，至１０６﹒６９，是２周低位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４６５ ＋１４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０３２ ＋６４３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８０４ ＋１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９４ ＋１﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０９７８ ＋４０２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５５５ ＋６３３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０６９ ＋５８９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４８０ ＋２１３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９６３２ ＋６４６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４０８ ＋４６１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９７ －４﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒３７６７ －９７３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３２５ －６７﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒８３００ －１５１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

