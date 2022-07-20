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20/07/2022 09:14

【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性９３５宗，深圳急增１９宗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地新冠疫情持續升溫，昨日（１９日）全國新增本土確診和
無症狀感染增至９３５宗。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例１５０例。其中境外輸
入病例４２例，含４例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１０８例（甘肅４７例，廣西
２１例，廣東２０例，四川７例，上海５例，安徽４例，江西３例，北京１例），含２９例由無
症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
　　全國報告新增無症狀感染者８６２例，其中境外輸入３５例，本土８２７例（甘肅３０６例
，廣西２５６例，河南１２７例，安徽７９例，天津１４例，上海１０例，吉林８例，廣東８例
，江西７例，四川７例，雲南３例，江蘇１例，湖南１例）。
　　深圳衛健委通報，７月１９日０－２４時，深圳新增１９例病例。其中，６例在隔離觀察的
密接人員排查中發現，其餘為社會面新增。包括１例在重點人員篩查中發現，４例在重點行業人
員例行檢測中發現，３例在高風險區篩查中發現，４例在中風險區篩查中發現，１例在主動就診
中發現；１４例診斷為新冠肺炎確診病例，５例診斷為新冠病毒無症狀感染者。以整個廣東省計
，單日新增２８例陽性個案。（ｗｌ）

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