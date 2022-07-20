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即市新聞

20/07/2022 11:51

【內房困局】福建縣城賣地加入現房銷售條款，禁開發商賣樓花

　　《經濟通通訊社２０日專訊》爛尾樓斷供問題愈演愈烈，令房地產流動性風險燒至金融部門
，福建省福州市永泰縣自然資源和規劃局日前公開出讓一副土地的使用權，明確要求按現房銷售
，只有在工程竣工驗收完成之後才可申請房屋銷售手續。據不完全統計，這是中國首有縣城要求
與現房銷售掛勾的土地拍賣，引發各方解讀。
　　根據有關土地拍賣條款，永泰縣當局不但要求現房銷售，還對項目工程進展有嚴格要求，規
定宗地競得人應在交地後４個月內動工，動工之日起２０個月內竣工，開發商若違反開竣工時間
約定的，每日按出讓成交價款萬分之三比例繳納違約金。
　　在樓市火熱的時期，深圳、蘇州等大城市都曾在土地拍賣中加入現房銷售的條款，但當時有
關政策的出發點是為防止樓市過度炒作，而今次有小縣城提出現房銷售，則是從防止樓盤爛尾的
角度出發。
　　內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，受近期風波影響，現房銷售確實成為焦
點，一些地方會在供地方面植入此類政策，但目前還不會出現顛覆性的改革。不過嚴躍進警告，
若大規模推廣現房銷售，對開發商現金周轉能力的要求急升，恐讓房企資金壓力增大，造成反效
果。（ｅｙ）
　

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