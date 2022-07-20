【人行操作】星展：幣策寬鬆無迫切性，關注內房風險對信貸影響

《經濟通通訊社２０日專訊》內地７月一年和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均持

穩，但內房風險持續，此前市場預期五年期品種利率有望再次下調。星展香港財資市場部環球市

場策略師李若凡認為，內地最新的信貸數字仍然強勁，銀行間利率亦偏低，反映市場資金不算太

緊，未必需要下調利率。她表示，爛尾樓業主集體斷供按揭事件，或令銀行的風險偏好轉弱，但

中央已要求銀行不要因為相關事件大幅收緊放貸，不排除會有新的財政政策解決問題，至於會否

透過貨幣寬鬆去處理，要視乎財政政策力度及效果。

李若凡指，關注７月信貸數字會否因為房地產問題急速轉弱，才能判斷事件的實質影響。人

行會否再減息或降準，要視乎社會融資規模及新增人民幣貸款等數據會否下降，若資金足夠支持

貸款增長，當局無迫切性調整貨幣政策。她估計，中央更傾向以財政政策刺激經濟，例如提早下

放明年地方政府專項債額度，支持基建投資，房地產投資則要視乎有無地方政策支持。

人行今早公布的７月ＬＰＲ中，一年期利率３﹒７０％，連續第六個月持穩，符合此前預期

；五年期以上期限為４﹒４５％，為連續第二個月持平，此前有逾四成受訪者認為７月五年期

ＬＰＲ將下調。（ｗｌ）

