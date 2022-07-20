  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2022 13:00

【ＦＯＣＵＳ】高溫炙烤全球，威脅恐超新冠

　　【ＦＯＣＵＳ】４０﹒３度的地獄熱浪籠罩英國、此起彼伏的野火肆虐歐美、限電停電引發
古巴大規模抗議、華南多地的火爐天氣擾動基建進度，就連香港天文台亦推出新的「高溫天氣持
續」特別提示……全球集體高燒，機構警告氣候危機對經濟的威脅恐遠超新冠大流行。
　
＊英國地獄高溫，法國電價創紀錄＊
　
　　歐洲環保先鋒德國宣布「暫時」重啟１６座休眠化石燃料電廠之際，英國周二（１９日）迎

４０﹒３攝氏度的創紀錄氣溫，白煙烈焰籠罩下的倫敦郊區民房相片，佔據媒體頭條。極端熱浪

觸發希臘、西班牙、葡萄牙等多國森林山火肆虐，加劇核電大國法國的反應爐冷卻困難，當地
基準電費飆升至每兆瓦時６３０歐元新高。
　　美國同不遑多讓，至少２０個州發出高溫預警，其中俄克拉荷馬州更錄得逾４３攝氏度歷史
紀錄
。儘管白宮最新稱總統「不會於本周」宣布進入氣候緊急狀態，但就強調一切都擺在桌面上，
並預期拜登周三（２０日）稍後到訪馬薩諸塞州一處煤電廠舊址時，將宣布應對氣候危機和的額

行政行動。
　　至於中國，多地用電負荷因熱浪創下歷史新高，中央氣象台最新預計，江南、華南等地今
起將有更大範圍高溫天氣。鑒於多地傳出中暑甚至熱射病死亡病例，浙江等地發出節約用電倡
議書，或拖慢基建施工、工業生產，增加穩經濟大盤復甦期的干擾。
　
＊僅１％美選民最關注「氣候變化」＊
　
　　全球處於炙烤模式，令應對氣候危機再顯迫在眉睫。全球最大再保險公司之一的Ｓｗｉｓｓ
　Ｒｅ
就稱，儘管新冠疫情影響廣泛，但氣候變化仍是全球經濟面臨的最大長期威脅；該行估算僅去
年，全球自然災害就造成２７００億美元的經濟損失。
　　不過諷刺的是，據《紐約時報》與Ｓｉｅｎａ　Ｃｏｌｌｅｇｅ的調查，僅１％的美國選民
將「氣候變化」
列為最重要議題，遠落後於通脹和經濟走勢。而多隻標榜負責任投資的ＥＳＧ（環境、社會和管
治）
基金年初至今表現不佳，美國市場可持續基金首６月錄資金淨流入９０億美元，遠低於去年同期

３９４億美元。
　　聯合國秘書長古特雷斯最新警告，人類正面臨抉擇－－要麼集體行動，要麼集體自殺。眼
看朔爾茨政府「２０３０年德國可再生能源發電比例提高到８０％」、拜登「２０３０年將美國
溫室氣體排
放量比２００５年水平減少５０％至５２％」的兩大目標愈來愈似淪為空談，掌握北溪管道供氣
生殺大權
的普京，勢擁更大的槓桿。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/07/2022
傳內地監管機構對滴滴調查完結　科技股普遍造好阿里飆逾4%
人氣文章FOCUS20/07/2022
【FOCUS】高溫炙烤全球　威脅恐超新冠
人氣文章財經熱話20/07/2022
《午市前瞻》 專家料議息過後市況才會轉熱 藥明康德企穩百元宜吼
人氣文章財經熱話20/07/2022
【回購救價】商湯曾飆15%　仲有兩個憧憬？
人氣文章大行報告20/07/2022
【大行炒D乜】高盛降百度目標　交銀唱淡騰訊、京東物流
人氣文章開市Good Morning20/07/2022
熊麗萍料商湯回購有望支持股價　短期上望2.6元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金