【企業盈警】中國智能健康（３４８）料中期盈轉虧，金融投資轉蝕

《經濟通通訊社２０日專訊》中國智能健康（００３４８）公布，預期截至６月３０日止中
期錄虧損，去年同期純利３７００萬元。
該集團指，預期扭盈為虧主要由於今年半年度金融工具投資已變現及未變現虧損淨額約
４００萬元所致，而去年同期則錄得金融工具投資已變現及未變現收益淨額約４２００萬元。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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