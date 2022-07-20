【企業盈警】自然美（００１５７）料中期盈轉虧２３６０萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》自然美（００１５７）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

約２３６０萬元，去年同期純利約１７００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因內地及台灣市場營收下降，內地加盟店業務衰退，上海封城兩個月

之久，生產及供應鏈被暫停，以及台灣疫情對營運產生巨大衝擊。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

