【國際要聞】英保守黨黨魁重選決出２名挑戰者，辛偉誠迎戰卓慧思

《經濟通通訊社２１日專訊》英國保守黨下議院議員在周三（２０日）的第５輪投票中，決

出最後２名挑戰者，前財相辛偉誠得１３７票居首，外相卓慧思得１１３票居次。本來位於第２

位的前國防大臣莫佩琳得１０５票，被卓慧思反超前，淘汰出局。

保守黨將舉行最後一次投票，由２０萬黨員以郵寄方式，在最後２名挑戰者中選出新黨魁。

負責保守黨黨魁重選的「１９２２委員會」將於９月５日公布結果。（ｊｆ）

