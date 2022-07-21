【虛幣世界】特斯拉出售持倉７５％比特幣，加密貨幣普遍下挫

《經濟通通訊社２１日專訊》特斯拉隔晚（２０日）向股東匯報，表示於第二季出售了持倉
７５％的比特幣，並套現了約９﹒３６億美元，消息公布後比特幣價曾跌穿２３０００美元水平
，隨後先跌後升，目前企於２３５００美元水平。
馬斯克表示，出售比特幣是希望增加公司流動性，以應付中國的新冠肺炎不確定性，並強調
出售並不是「審判」比特幣，並願意在未來繼續增持。去年２月，公司被揭露投資１５億美元的
比特幣，接著４月就賣掉其中的１０％，目前持倉數減至２﹒１８億美元，分析相信是比特幣幣
價重挫，從而令特斯拉第二季業績受損，因此需要及時止血。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３１４５﹒６４元（美元．下同），跌０﹒３３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５１７﹒２０元，跌０﹒２９％；艾達幣報
０﹒４８９７元，跌０﹒２７％；瑞波幣報０﹒３６１３元，跌０﹒６１％。（ｕｌ）
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