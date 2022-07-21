【夜期時段】即月期指最新報２０５６１點，跌１２點，低水１４點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５８４點，升１１點，高水９

點，最新報２０５６１點，跌１２點，低水１４點，合約成交７１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１０５點，升６點，高水５點，最新報７０９７點，跌２

點，低水３點，合約成交５８０張。

