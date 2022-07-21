【ＥＳＧ】港交所：提高市場活力及多樣性，加強首選集資中心地位

《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）上市主管陳翊庭出席ＥＳＧ

Ａｃａｄｅｍｙ網絡研討會時表示，為保持和加強港交所作為首選集資中心的地位，港交所致力

於提高市場活力和多樣性，重視市場持份者的長期和可持續發展，將通過倡導和引入公司管理和

環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）披露，推廣公司治理的高標準。

陳翊庭提到，自２０１９年起，所有發行人均須訂立一個董事會多元化政策，自該要求實施

以來，董事會中至少有一名女性董事的發行人比例增加至最多７２％。而新修訂的《企業管治守

則》重點提倡董事會的獨立性和多元化，呼籲到２０２４年結束單一性別的董事會，新上市的公

司須物色至少一名其他性別的董事，而現有發行人也須在３年過渡期內最少任命一名女性董事。

她又提到，港交所在４月推出了董事會多元化資料庫，目的提高董事會多元化的透明度，讓

投資者和持份者能夠隨時了解企業的良好治理和多元化政策。同時，發行人也需要披露員工的性

別比例，以及公司內部實現性別多樣性的計劃。

她認為，一個堅持治理框架和合規的文化將有助於公司滿足更多持份者的利益和不斷變化的

宏觀環境，同時確保公司履行ＥＳＧ責任，為股東帶來回報。（ａｃ）









