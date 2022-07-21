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即市新聞

21/07/2022 11:03

【國安立法】法改會倡定電腦網絡罪行法例，網絡安全公司或需註冊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》法改會建議，制定針對電腦網絡罪行的法例，涵蓋包括非法取
覽程式或數據、非法截取或干擾電腦的數據或系統，以及提供管有用作犯罪的器材或數據等罪行
，其中受規管範圍包括通訊資料，法庭可對與香港有任何關聯的案件，行使司法管轄權，任何導
致香港有嚴重損害的行為，建議最高刑罰為２年至１４年。
　　法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會成員陳政龍在電台節目表示，本港現行有部分法例已監
管一些網絡罪行，但已不合時宜，因此法改會參考了歐洲的《布達佩斯公約》公認的５類電腦罪
行，建議就此制定全新法例，加強規管。至於網絡安全公司是否可以獲豁免，他表示，以身分作
為豁免是其中一個可以考慮的因素，但由於本港並無組織規管網絡安全公司，在身分界定上會有
困難，如果按此建議做，業界有可能要成立註冊制度，甚至向業界人員發牌。
　
＊互聯網業界憂定罪門檻闊＊
　
　　香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華在電台節目表示，擔心條文定義有多處含糊，定
罪門檻亦擴得很闊，除了會令市民憂慮，部份零售商或服務承辦商，亦會擔心誤墮法網。他以網
上購買演唱會門票為例，指要分辨相關人士是真心想購票，抑或惡意攻擊購票系統，從網絡專業
人士的角度來看，如果因網站流量太多而導致伺服器癱瘓，並不算是干預電腦數據或系統。
（ｈｙ）

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