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21/07/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增４３７５宗確診個案，本地個案４０７６宗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
４３７５宗新冠肺炎確診個案，包括４０７６宗本地個案，當中１４９６宗核酸檢測陽性，
２５８０宗快測經覆檢陽性，另有２９９宗輸入個案，１４０宗在機場發現，１１３宗在檢疫酒
店發現，４６宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案分別來自４９個地方，有９個地方發現１０宗以上個案，包括英國７２宗、加拿大
２０宗、美國１９宗、印度１８宗、法國和泰國分別１７宗，新加坡１４宗，德國和菲律賓分別
１２宗。
　
＊新增３宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增３宗死亡個案，涉１男２女，年
齡介乎９３至９９歲，已打兩針，無人來自院舍。９３歲男有高血壓、心房顫動、腦退化等問題
，７月２日快測陽性，７月１９日精神狀況差，送往伊利沙伯醫院急症室，發現確診ＣＴ值大於
３０，有中風跡象，肺無花但有心臟問題，７月１９日離世；９３歲女有高血壓、腦退化，７月
１日送瑪麗醫院，有發燒，快測陽性，情況一度穩定，其後血氧低等，７月２０日不治。９９歲
女病人有腦化底，７月３日快測陽性，有處方特夜效藥等。
　
＊新增１間院舍爆疫＊
　
　　張竹君指，新增１間院舍爆疫，涉及博愛醫院賽馬會護理安老院，共有２宗個案。（ｈｙ）

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