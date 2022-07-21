【新冠肺炎】本港新增４３７５宗確診個案，本地個案４０７６宗

《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４３７５宗新冠肺炎確診個案，包括４０７６宗本地個案，當中１４９６宗核酸檢測陽性，

２５８０宗快測經覆檢陽性，另有２９９宗輸入個案，１４０宗在機場發現，１１３宗在檢疫酒

店發現，４６宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案分別來自４９個地方，有９個地方發現１０宗以上個案，包括英國７２宗、加拿大

２０宗、美國１９宗、印度１８宗、法國和泰國分別１７宗，新加坡１４宗，德國和菲律賓分別

１２宗。



＊新增３宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增３宗死亡個案，涉１男２女，年

齡介乎９３至９９歲，已打兩針，無人來自院舍。９３歲男有高血壓、心房顫動、腦退化等問題

，７月２日快測陽性，７月１９日精神狀況差，送往伊利沙伯醫院急症室，發現確診ＣＴ值大於

３０，有中風跡象，肺無花但有心臟問題，７月１９日離世；９３歲女有高血壓、腦退化，７月

１日送瑪麗醫院，有發燒，快測陽性，情況一度穩定，其後血氧低等，７月２０日不治。９９歲

女病人有腦化底，７月３日快測陽性，有處方特夜效藥等。



＊新增１間院舍爆疫＊



張竹君指，新增１間院舍爆疫，涉及博愛醫院賽馬會護理安老院，共有２宗個案。（ｈｙ）

