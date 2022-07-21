【聚焦人幣】人幣中間價續貶１５５點，報６﹒７６２０逾兩個月低

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６２０，

較上個交易日跌１５５點子，錄三連貶，創５月１７日以來逾兩個月新低，上個交易日報

６﹒７４６５。

歐洲央行（ＥＣＢ）可望１０多年來首度加息，於周四（２１日）至少加２５基點。不過，

歐洲能源危機引發關注，歐元兌美元周三（２０日）下跌０﹒４７％，至１﹒０１８０，結束升

勢。而在此前３個交易日，歐元兌美元上漲２％。美匯指數在紐約尾盤回升至１０７﹒０４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６２０ ＋１５５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８８３０ －２０２﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８４０ ＋３６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６１４ ＋２０﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０９２０ －５８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５５０ －５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０８５ ＋１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５２０ ＋４０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９５８２ －５０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４６９ ＋６１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８５ －１２﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０５６１ －３２０６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３５６ ＋３１﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒２２００ ＋３９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

