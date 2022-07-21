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21/07/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１５５點，報６﹒７６２０逾兩個月低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６２０，
較上個交易日跌１５５點子，錄三連貶，創５月１７日以來逾兩個月新低，上個交易日報
６﹒７４６５。
　　歐洲央行（ＥＣＢ）可望１０多年來首度加息，於周四（２１日）至少加２５基點。不過，
歐洲能源危機引發關注，歐元兌美元周三（２０日）下跌０﹒４７％，至１﹒０１８０，結束升
勢。而在此前３個交易日，歐元兌美元上漲２％。美匯指數在紐約尾盤回升至１０７﹒０４。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６２０　　＋１５５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８８３０　　－２０２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８４０　　　＋３６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６１４　　　＋２０﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０９２０　　　－５８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５５０　　　　－５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０８５　　　＋１６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５２０　　　＋４０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９５８２　　　－５０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４６９　　　＋６１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８５　　　－１２﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０５６１　－３２０６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３５６　　　＋３１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒２２００　　　＋３９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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