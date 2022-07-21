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21/07/2022 09:41

【新冠肺炎】全國昨新增陽性略降至８２６宗，甘肅增３６３宗居首

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日（２０日）新增本土確診及無症
狀感染合計８２６宗，較上日減少逾一成，甘肅新增本土陽性３６３宗居首。國家衛健委公布，
２０日報告新增病例２００宗。其中本土病例１４８宗（廣西５２宗，甘肅４９宗，廣東１８宗
，四川１６宗，安徽７宗，上海３宗，江西２宗，內蒙古１宗），含７５宗由無症狀感染者轉為
確診病例。無新增死或疑似病例。
　　全國昨日新增無症狀感染者７４３宗，其中境外輸入６５宗，本土６７８宗（甘肅３１４宗
，廣西１３５宗，安徽７７宗，河南７６宗，四川２８宗，天津１４宗，上海１４宗，吉林７宗
，廣東６宗，江西５宗，重慶２宗）。
　
＊深圳嚴打深港跨境貨物運輸的違法違規行為＊
　
　　甘肅本輪疫情已累計報告確診病例２７６宗、無症狀感染者１０４５宗。甘肅省委書記尹弘
稱，要千方百計擰緊疫情傳播水龍頭，爭取盡快實現這場殲滅戰的階段性轉折，用最短的時間實
現社會面清零見底。
　　另外，２０日深圳新增２２宗病例。深圳市疫情防控辦表示，將嚴厲打擊深港跨境貨物運輸
的違法違規行為，向跨境貨車司機及相關作業人員要求１０項規定，違者取消豁免及作業資格，
當中包括不准為他人帶貨、不准開窗或打開車門拋遞接物品等。如涉違法情節嚴重者，甚至可被
依法追究法律責任。（ｃａ）

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