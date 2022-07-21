【恒大困局】恒大汽車：恒馳５訂單超過３﹒７萬輛

《經濟通通訊社２１日專訊》恒大旗下恒馳汽車在其首屆７２０恒馳節活動上公布，截至７

月２０日晚間左右，恒馳５預售訂單數達３７２９６萬輛。

此前恒大首款新能源汽車恒馳５在７月６日開啟預售，預售價為１７﹒９萬元人民幣。近日

，恒馳汽車總裁劉永灼在接受採訪時表示，自預售以來，新車的市場反響極好，高於預期。所以

他認為，恒馳５大賣已成定局。（ｊｔ）

