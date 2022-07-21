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21/07/2022 15:39

【新冠肺炎】台灣增２﹒４萬宗確診，首例兒童染疫併發心肌炎死亡

　　《經濟通通訊社２１日專訊》台灣新增２４９０７宗新冠病毒本土個案，７４名患者離世。
感染個案以新北市最多，超過４３００宗，台中市３１００多宗，台北、桃園、高雄及台南超過
２０００宗。
　　中央流行疫情指揮中心公布首宗兒童染疫併發心肌炎死亡病例，患者是３歲男童，有發展遲
緩病史，上星期二（１２日）發燒至４０度到急症室求診，採檢陽性，當天安排住院，其後病況
惡化，轉送加護病房，星期日（１７日）因多重器官功能惡化過世，死因為急性心肌炎及新冠感
染。
　　此外，亦有４宗兒童染疫併發心肌炎重症，指揮中心呼籲，家長儘速帶６個月以上孩子接種
疫苗。
　
＊台灣年底前或改「０＋７」檢疫＊
　
　　對於何時鬆綁邊境入境檢疫政策至「０＋７」，李秉穎回應，最近一、兩個月可以考慮「０
＋７」，因為全世界邊境都開放了，台灣不能落後太多。他又指，台灣境外確診人數遠低於本土
個案數，境外感染病毒進來機會，不會比本土感染差太多。
　　對於是否有望出外旅遊，李秉穎說，明年很可能就可以出國，「０＋７」今年底前也應該會
鬆綁。
　　台灣的檢疫政策「０＋７」指免去居家隔離，但需配合「７天自主防疫」，而現時實施的「
３＋７」檢疫政策即是前３天採取居家隔離，後４天自主防疫。（ｊｔ）

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