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21/07/2022 11:39

【債務風險】華晨集團等１２家企業重整計劃未獲債權人會議通過

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據全國企業破產重整案件信息網，華晨汽車集團控股等１２家
企業實質合併重整案第三次債權人會議表決結果公布。經統計，表決同意《重整計劃（草案）》
的普通債權人享有的表決票數共４０５２票，佔出席會議的普通債權人享有表決票數的
９１﹒６１％，已超過出席會議的享有表決權的普通債權人享有表決票的半數；其所代表的債權
金額為１６５﹒１８億元（人民幣．下同），佔普通債權總額的３３﹒２９％，未超過普通債權
總額的三分之二，《重整計劃（草案）》未獲得本次債權人會議表決通過。
　　數據顯示，截至２０２２年６月１日，共計６０２９家債權人向華晨集團管理人申報了債權
，金額合計５７７﹒１８億元；此外，還有債權人未申報債權（帳本記錄在案），共計
１３２﹒９４億元；以及無須申報的職工債權，共計７﹒８６億元。三者合計７１７﹒９８億元
。逾７００億債務中，共計有４８﹒３７億元被法院或管理人排除，剩餘確認及待確認的金額共
計６６９﹒６１億元。其中，絕大部分為普通債權，金額６２９﹒７１億元；其次為有財產擔保
債權，金額２９﹒１億元。（ｗｌ）

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