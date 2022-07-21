【滴滴被罰】滴滴回應被罰逾８０億人幣：堅決服從，認真完成整改

《經濟通通訊社２１日專訊》國家互聯網信息辦公室對滴滴全球股份有限公司作出網絡安全

審查相關行政處罰的決定，滴滴違反《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》的違法

違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣，對滴滴公司處８０﹒２６億元（人民幣．

下同）罰款，較稍早前市傳滴滴被罰逾１０億美元（約６７億元人民幣）為多。網信辦並指，滴

滴公司董事長兼ＣＥＯ程維、總裁柳青對違法行為負主管責任，故各處１００萬元罰款。

滴滴公司通過官方微博回應表示，對決定誠懇接受，堅決服從，嚴格按照處罰決定和相關法

律法規要求，全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。將引以為戒，堅持安全與發展並重

，進一步加強網絡安全、數據安全建設，加強個人信息保護，切實履行社會責任，服務好每一位

乘客、司機師傅和合作夥伴，實現企業安全健康可持續發展。



＊美股退市後或香港上市，滴滴沒置評＊



滴滴出行去年６月底以１４美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至１８﹒０１美

元高位，市值高見８７４億美元，但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（Ａｐｐ）被網信辦批評

「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路

下瀉，市值上市初高位最多蒸發逾九成。至今年５月，滴滴宣布決定自紐交所退市，在上月１０

日收市後除牌，除牌前報２﹒２９美元，較去年上市價１４美元大瀉８３﹒６％。

其後外界便有消息傳出，監管將結束對滴滴出行的網絡安全審查，及取消停止新用戶註冊的

禁令。而外媒昨日（２０日）報道，在處罰決定後，滴滴可能在香港啟動上市計劃。滴滴方面未

置評。不過，滴滴出行（Ａｐｐ）下架近一年，其市佔率明顯下滑已是不爭的事實。（ｗｌ）

