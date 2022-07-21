  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/07/2022 14:10

【滴滴被罰】滴滴回應被罰逾８０億人幣：堅決服從，認真完成整改

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家互聯網信息辦公室對滴滴全球股份有限公司作出網絡安全
審查相關行政處罰的決定，滴滴違反《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》的違法
違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣，對滴滴公司處８０﹒２６億元（人民幣．
下同）罰款，較稍早前市傳滴滴被罰逾１０億美元（約６７億元人民幣）為多。網信辦並指，滴
滴公司董事長兼ＣＥＯ程維、總裁柳青對違法行為負主管責任，故各處１００萬元罰款。
　　滴滴公司通過官方微博回應表示，對決定誠懇接受，堅決服從，嚴格按照處罰決定和相關法
律法規要求，全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。將引以為戒，堅持安全與發展並重
，進一步加強網絡安全、數據安全建設，加強個人信息保護，切實履行社會責任，服務好每一位
乘客、司機師傅和合作夥伴，實現企業安全健康可持續發展。
　
＊美股退市後或香港上市，滴滴沒置評＊
　
　　滴滴出行去年６月底以１４美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至１８﹒０１美
元高位，市值高見８７４億美元，但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（Ａｐｐ）被網信辦批評
「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路
下瀉，市值上市初高位最多蒸發逾九成。至今年５月，滴滴宣布決定自紐交所退市，在上月１０
日收市後除牌，除牌前報２﹒２９美元，較去年上市價１４美元大瀉８３﹒６％。
　　其後外界便有消息傳出，監管將結束對滴滴出行的網絡安全審查，及取消停止新用戶註冊的
禁令。而外媒昨日（２０日）報道，在處罰決定後，滴滴可能在香港啟動上市計劃。滴滴方面未
置評。不過，滴滴出行（Ａｐｐ）下架近一年，其市佔率明顯下滑已是不爭的事實。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/07/2022
金沙次季虧損擴大　縱獲大行力撐兼賭場重開股價仍下挫
人氣文章財經熱話21/07/2022
【外圍加息】本港短期內加P？邊隻銀行股最受惠？
人氣文章財經熱話21/07/2022
《午市前瞻》大市膠著 專家預期騰訊遭減持陰霾將維持最少一個月
人氣文章大行報告21/07/2022
【大行炒D乜】高盛評內銀股　工行建行維持買入　但降目標價
人氣文章開市Good Morning21/07/2022
林家亨：比亞迪未見頂　耐世特短期沽壓未止
人氣文章財經熱話21/07/2022
【虛幣世界】特斯拉出售持倉75%比特幣，加密貨幣普遍下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金