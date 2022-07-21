【大國博弈】回應習拜十日內對話，外交部：通過各種形式保持溝通

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登表示，將在未來１０日內與中國國家主席習近平

對話，市場料涉對華加徵關稅事宜。不過，據《彭博》引述消息人士指，美方官員淡化關稅將在

通話中的重要角色，指出通話有可能涉及一系列雙邊、地區和全球問題，但與關稅無關。在北京

，外交部發言人汪文斌對上述消息回應表示，中美兩國元首通過各種形式保持著溝通，但針對提

問，他沒有可以提供的消息。



＊佩洛西訪台未敲定，中方重申堅決應對反制＊



對於有報道指，眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣，拜登回應說，軍方認為現在到訪台灣，不

是一個好主意。白宮則稱訪問尚未最終確定。汪文斌對此表示，中方已多次表明堅決反對佩洛西

眾議長訪台的嚴正立場。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承

諾。如佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主

權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

汪文斌強調，如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，「我們說到

做到」。（ｗｌ）

