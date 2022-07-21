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21/07/2022 13:34

【大國博弈】駐美大使秦剛批美國正模糊一個中國原則

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國駐美國大使秦剛批評，美國拜登政府對台灣的支持，正在
破壞「一個中國」原則，而在香港和新疆問題上打人權牌，亦加劇了中美的緊張關係。
　　秦剛在阿斯彭安全論壇上表示，沒有任何一個國家希望見到中美之間出現新冷戰，台灣是中
美之間最敏感、最重要的核心議題。而華盛頓與台灣之間愈來愈密切的政治和軍事關係，美國正
在派更多官員訪問台灣，向台灣提供先進武器，甚至還表示會在軍事上保衞台灣，這實際上在提
升與台灣的官方關係，掏空、模糊「一個中國」原則。
　　秦剛說，一中原則是雙邊關係的政治基礎，也是台海和平穩定的基石。拜登多次表示美國仍
致力於一中政策，美國不支持台灣獨立，美國不想在台灣問題上和中國發生衝突，那麼「不衝突
、沒有戰爭」就是中美之間的最大共識，敦促美方以實際行動落實承諾，落實一中政策和三公報
的規定。
　　秦剛又指，華府在人權問題上多番批評北京，強調香港和新疆問題，與民主、人權和宗教無
關，而是關乎反分裂國家、捍衛國家主權和保障民眾生命。他又說，香港需要非殖民化，並落實
愛國者治港，而新疆則不能成另一個伊斯蘭國。（ｃａ）

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