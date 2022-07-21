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21/07/2022 16:08

【新冠肺炎】深圳口岸１名跨境司機陽性，推１０措施嚴打違規行為

　　《經濟通通訊社２１日專訊》新冠肺炎疫情持續，據深圳口岸消息，昨日（２０日）在口岸
檢測出１名跨境貨車司機核酸陽性。
　　深圳市嚴厲打擊深港跨境貨物運輸違法違規行為，昨日發出通告，就深港跨境運輸作業提出
十項規定：
　　一、不准參與或協助走私、偷渡等違法犯罪活動。
　　二、不准與其他人員傳遞交接除工作需要外的其他私人物品，不准為他人帶貨。
　　三、不准攜帶除個人隨身用品和工作必備物資以外的任何其他物品，保持駕駛室「空倉」。
　　四、不准開窗或打開車門拋遞接物品，吐痰。
　　五、不准離開閉環管理場所和指定區域，未經允許不准四處活動。
　　六、不准在接駁場等公共區域不戴口罩。
　　七、不准在口岸核酸採樣點、接駁場等區域聚集、聊天。
　　八、不准在深圳市內任何地點與工作人員以外的其他社會人員接觸。
　　九、不准逃避口岸入境核酸檢測。
　　十、不准不按規範要求如實申報「粵康碼－跨境安」。
　　不遵守上述規定及違反其他防疫規定的跨境貨車司機，按規定取消豁免資格，擺渡接駁司機
和作業司機取消作業資格；對情節嚴重，涉嫌違法犯罪的，依法追究法律責任。（ｃａ）

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