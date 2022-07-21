【新冠肺炎】大埔廣場宜富閣強檢發現５宗陽性和２宗不確定個案

《經濟通通訊社２１日專訊》政府表示，大埔廣場宜富閣完成強制檢測，受檢測的６４５名

市民中，發現５宗陽性檢測個案和２宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟

進。

行動中，當局派員到訪３２０戶，當中５０戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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