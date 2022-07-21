【香港政情】傳民建聯擬組團暑假到訪東盟國家，說好香港故事

《經濟通通訊社２１日專訊》為了響應「說好香港故事」，據聞建制最大黨民建聯初步計劃

在立法會暑假休會期間，到訪東盟國家宣傳香港，目的地包括馬來西亞、泰國等３至４個國家。

據《香港０１》報道，今次訪問團規模約十多人，多名立法會議員會參加，團員全屬民建聯

黨員，不會有官員代表隨行，估計８－９月成行。（ｃｌ）

