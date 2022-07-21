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21/07/2022 10:28

【新冠肺炎】澳門新增１２宗陽性個案，新一波疫情累計１７９５宗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門昨（２０日）新增１２宗陽性個案，一宗為社區中發現，
而自６月１８日起累計共１７９５例。
　　新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日２４小時內新增陽性個案包括：紅碼區和醫學觀
察酒店１１例，屬於管控中發現；密切接觸者０例、全民核酸及重點人群發現的陽性一例、其他
人群有０例，屬於社區中發現。（ｃｌ）

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