【香港政情】李家超１０﹒１９發表任內首份施政報告

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官李家超將於１０月１９日發表任內首份施政報告。據

立法會最新日程，主席梁君彥已預留１０月１９日讓行政長官發表施政報告，翌日會安排答問會

。另外，１１月１６日至１８日將舉行施政報告議案辯論。

李家超日前透露，即將就《施政報告》展開公眾諮詢，他會將不同意見歸納為施政目標，以

達成國家主席習近平提出的四個要求和幫助青少年發展。（ｃｌ）

