【外圍經濟】美國戰略原油儲備跌至１９８５年７月以來低位

《經濟通通訊社２１日專訊》美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，戰略原油儲備上周減少
５００萬桶，使儲備降至１９８５年７月以來的最低水平。
此外，上周從沙特阿拉伯的原油進口降至僅每日２４﹒２萬桶，為２０２１年６月以來的最
低水平。原油的中東進口一直有持續下滑的趨勢。美國總統拜登幾天前剛去過沙特阿拉伯，他敦
促該國增加產量，希望可以降低價格。（ｒｃ）
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