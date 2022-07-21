【外圍經濟】美國戰略原油儲備跌至１９８５年７月以來低位

《經濟通通訊社２１日專訊》美國能源資訊署（ＥＩＡ）公布，戰略原油儲備上周減少

５００萬桶，使儲備降至１９８５年７月以來的最低水平。

此外，上周從沙特阿拉伯的原油進口降至僅每日２４﹒２萬桶，為２０２１年６月以來的最

低水平。原油的中東進口一直有持續下滑的趨勢。美國總統拜登幾天前剛去過沙特阿拉伯，他敦

促該國增加產量，希望可以降低價格。（ｒｃ）

