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21/07/2022 07:53

【企業盈警】悅達國際（００６２９）料中期綜合溢利跌逾３０％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》悅達國際（００６２９）公布，預期截至６月３０日止中期綜
合溢利及全面收入總額約１０８０萬元人民幣，比去年同期減少逾３０％。
　　該集團指，中期綜合溢利及全面收入總額下降主因已提供服務之相關成本增加及匯兌收益淨
額減少。
　　該集團將根據上市規則的規定公布業績。（ｗｈ）

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