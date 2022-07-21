【企業盈警】眾安在綫（６０６０）料中期盈轉虧最多７﹒５億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎約６﹒５億至７﹒５億元（人民幣．下同），去年同期淨利潤約６﹒０４億元。

該集團指，導致淨虧損主因在今年上半年，資本市場低迷，投資收益較去年同期大幅減少，

以及美元兌人民幣匯率升值，導致以美元計價的債務產生匯兌損失。

該集團將於８月內公布業績。（ｗｈ）

