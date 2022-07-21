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21/07/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買中海油沽小鵬

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指高開３０７點，報２０９６８點。最高升
４５０點報２１１１１點，最低升２２３點報２０８８４點。恒指收報２０８９０點，升２２９
點或１﹒１１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒６億元人民幣，減少７﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是中海油（００８８３）、中移動（００９４１）、港交所（００３８８）；淨賣出最多的
依次是小鵬汽車（０９８６８）、信達生物（０１８０１）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交８９３﹒０４億元增加６﹒３％。其中港股通成交２０３﹒８億元，佔總成交
２２﹒８％。
　
＊小鵬與「一嗨出行」戰略合作＊
　
　　小鵬汽車表示，與內地召車平台一嗨出行正式達成戰略合作關係，雙方將在未來三年持續加
強車輛採購與運營合作，同時將推進完成超充體系共建、車輛運營與用戶服務體驗等，形成立體
化、多觸點、深層次合作形態，推進智能出行生態的新嘗試。
　　此外，據內媒報道指，小鵬汽車昨日（２０日）向一嗨出行進行了首批車輛的交付，這些車
輛將在今年暑假在７個城市率先上線，包括廣州、深圳、天津、杭州、鄭州、海口和三亞。
　　中海油升０﹒４％報１０元，北水淨買入２﹒６億元；中移動升０﹒７％報５０﹒５元，北
水淨買入２億元；港交所升２﹒４５％報３６０元，北水淨買入１﹒７億元。
　　小鵬汽車跌３﹒１６％報１０４﹒１元，北水淨賣出３億元；信達生物升４﹒２４％報
３６﹒９元，北水淨賣出１﹒３億元；比亞迪股份跌０﹒６９％報２８８元，北水淨賣出１﹒２
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒５８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒９９
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　１﹒６９
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒６８
　　泡泡瑪特　　　（０９９９２）　　　　　　１﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　　（０９８６８）　　　　　－２﹒９８
　　信達生物　　（０１８０１）　　　　　－１﹒３４
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒２１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒９４
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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