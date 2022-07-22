【國際要聞】美國總統拜登確診新冠肺炎，表示症狀非常輕微

《經濟通通訊社２２日專訊》美國總統拜登周四（２１日）在社交網站發放短片，表示他確

診新冠肺炎，但自己感覺良好，症狀非常輕微，稍後將會好轉。

拜登表示自己已接種兩劑加強疫苗，正在白宮接受隔離，雖不會參加公開活動，但會保持公

務繁忙。第一夫人吉爾和副總統賀錦麗周四檢測沒有染疫。據報拜登開始服用口服藥物

Ｐａｘｌｏｖｉｄ。（ｊｆ）

