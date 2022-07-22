【國際要聞】意大利總統宣布解散國會，９月２５日提前大選

《經濟通通訊社２２日專訊》意大利總統德拉吉周四（２２日）宣布辭職，總統馬塔雷隨即
解散國會，並將提前於９月２５日舉行國會選舉。根據最新民調，溫和右翼政黨聯盟可望贏得大
選。作為歐盟第３大經濟體，德拉吉辭職將令未來數月意國陷入政治動盪，並影響歐洲市場穩定
。德拉吉會在大選前擔任看守總理，馬塔雷則呼籲各黨派保持團結共渡時艱。（ｊｆ）
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