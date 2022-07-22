【俄烏開戰】歐盟周四推出第７輪對俄制裁，禁俄黃金買賣

《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟周四（２１日）推出了第７輪對俄羅斯制裁措施，包括禁
止「直接和間接進口、購買或轉讓俄黃金」。
制裁方案新增５７名個人和９個組織，包括莫斯科市長索比亞寧、俄羅斯第一副總理貝盧索
夫、俄國家杜馬副主席德利姆哈諾夫等個人的制裁。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，歐盟歐盟繼續把自己推入僵局，並再次試圖免除自己對挑
起和加劇全球糧食和能源危機的責任。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS22/07/2022
【FOCUS】加息半厘難救弱歐元 意大利或成火藥桶
|財經熱話22/07/2022
大股東減持套現逾10億 特步曾插近9%可趁機吸？
|財經熱話22/07/2022
《午市前瞻》關注聯儲局或加大縮表力度 網易股價已反映重推手遊
|財經熱話22/07/2022
【ATM比拼】天貓香港10月底關閉 阿里巴巴現價仍可買？
|大行報告22/07/2022
【大行炒D乜】大行維持藥明系「買入」評級 大摩升藥明生物目標價
|開市Good Morning22/07/2022
溫鋼城：手遊股首選網易 料恒指本月高低位已見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰