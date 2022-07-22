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22/07/2022 13:24

【俄烏開戰】歐盟周四推出第７輪對俄制裁，禁俄黃金買賣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》歐盟周四（２１日）推出了第７輪對俄羅斯制裁措施，包括禁
止「直接和間接進口、購買或轉讓俄黃金」。
　　制裁方案新增５７名個人和９個組織，包括莫斯科市長索比亞寧、俄羅斯第一副總理貝盧索
夫、俄國家杜馬副主席德利姆哈諾夫等個人的制裁。
　　俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，歐盟歐盟繼續把自己推入僵局，並再次試圖免除自己對挑
起和加劇全球糧食和能源危機的責任。（ｊｆ）

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