【安倍遇刺】日本政府確定於９月２７日為安倍晉三舉行國葬

《經濟通通訊社２２日專訊》日本岸田文雄內閣周五（２２日）召開會議，正式決定於９月
２７日，為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。地點位於東京北之丸公園的日本武道館，由岸
田擔任葬儀委員長，費用從國家經費中撥付。
這是１９６７年前首相吉田茂去世以來，再次為前首相舉行國葬。但根據內閣計劃，當天不
會列為休假日，且「不要求國民全體服喪」。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|香港政情22/07/2022
【香港政情】8名副局長及11名政助名單出爐 兩名政助升副局長
|FOCUS22/07/2022
【FOCUS】加息半厘難救弱歐元 意大利或成火藥桶
|財經熱話22/07/2022
大股東減持套現逾10億 特步曾插近9%可趁機吸？
|財經熱話22/07/2022
《午市前瞻》關注聯儲局或加大縮表力度 網易股價已反映重推手遊
|財經熱話22/07/2022
【ATM比拼】天貓香港10月底關閉 阿里巴巴現價仍可買？
|大行報告22/07/2022
【大行炒D乜】大行維持藥明系「買入」評級 大摩升藥明生物目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰