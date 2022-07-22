【安倍遇刺】日本政府確定於９月２７日為安倍晉三舉行國葬

《經濟通通訊社２２日專訊》日本岸田文雄內閣周五（２２日）召開會議，正式決定於９月

２７日，為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。地點位於東京北之丸公園的日本武道館，由岸

田擔任葬儀委員長，費用從國家經費中撥付。

這是１９６７年前首相吉田茂去世以來，再次為前首相舉行國葬。但根據內閣計劃，當天不

會列為休假日，且「不要求國民全體服喪」。（ｊｆ）

