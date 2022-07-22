【外圍經濟】英國６月零售按月跌０﹒１％，反映消費者續削減支出

《經濟通通訊社２２日專訊》英國國家統計局周五（２２日）公布最新數據，英國６月零售

銷售按月跌０﹒１％，雖然較５月份的０﹒８％跌幅收窄，但仍是５個月來第４次下降，進一步

證明在生活成本上升，消費者削減支出。

在能源危機和高通脹陰影下，燃油銷售按月下降了４﹒３％，服裝亦下降４﹒７％，家用品

下降３﹒７％。經濟師預期６月零售銷售跌０﹒２％，實際表現較預期佳，估計是因為該月假期

較多刺激消費。（ｊｆ）

