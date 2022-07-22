【國際要聞】斯里蘭卡新政府就緒，軍警驅散總統官邸外示威者

《經濟通通訊社２２日專訊》斯里蘭卡國會周四（２１日）任命威克拉馬辛哈為新總統並宣
誓就職，他於周五（２２日）任命古納瓦德納為總理，籌組內閣。古納瓦德納為前總理馬欣達．
拉賈帕克薩的政治盟友，
不過，首都科倫坡的民眾抗議活動持續。數百名軍警周五上午闖入總統官邸前的示威者營地
，拆除臨時帳篷，為內閣就職儀式做準備。（ｊｆ）
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