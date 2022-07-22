【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩

《經濟通通訊社２２日專訊》加密貨幣走勢項好，市場對特斯拉拋售比特幣的消息全部消化

，目前比特幣企穩２３０００美元水平之上，Ｏａｎｄａ Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析師

Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，比特幣顯示出潛在突破的跡象，但在特斯拉公布收益後，這種情

況很快就結束了，他提醒交易員不應該對馬斯克對此次出售感到驚訝，這不會改變比特幣的遊戲

規則。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３２６７﹒７９元（美元．下同），升０﹒５０％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５８９﹒１３元，升０﹒８７％；艾達幣報

０﹒５０２６元，升０﹒６４％；瑞波幣報０﹒３６８０元，升０﹒３３％。（ｕｌ）



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