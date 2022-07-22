  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/07/2022 09:06

【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩

　　《經濟通通訊社２２日專訊》加密貨幣走勢項好，市場對特斯拉拋售比特幣的消息全部消化
，目前比特幣企穩２３０００美元水平之上，Ｏａｎｄａ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析師
Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，比特幣顯示出潛在突破的跡象，但在特斯拉公布收益後，這種情
況很快就結束了，他提醒交易員不應該對馬斯克對此次出售感到驚訝，這不會改變比特幣的遊戲
規則。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３２６７﹒７９元（美元．下同），升０﹒５０％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５８９﹒１３元，升０﹒８７％；艾達幣報
０﹒５０２６元，升０﹒６４％；瑞波幣報０﹒３６８０元，升０﹒３３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場先機22/07/2022
如何判斷黃金何時進入上漲走勢？
人氣文章財經熱話22/07/2022
【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩
人氣文章中國故事21/07/2022
《神州經脈》習拜或十日內對話　滴滴收80億元罰單　A場全線跌
人氣文章財經熱話21/07/2022
中期業績恐受累內地疫情　友邦遭大行降目標價急插近半成
人氣文章專訪21/07/2022
【譚新強專訪】下半年最重要觀察二十大　香港入境隔離已不合時宜（有片）
人氣文章財經熱話21/07/2022
金沙次季虧損擴大　縱獲大行力撐兼賭場重開股價仍下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金