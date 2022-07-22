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22/07/2022 11:59

【聚焦人幣】外匯局：有信心外資長期穩步增持人民幣債券

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家外匯局新聞發言人王春英表示，中國
債券既有分散化投資價值，也有實際資金配置需求，更有基本面支撐。中國債券市場總規模２１
萬億美元，外資在中國債券市場中佔比在３％左右，所以中國債券市場吸收外資是有提升空間的
。長期來看，外資仍會穩步增持人民幣債券，對此是有信心的。
　　她表示，從全球範圍來看，中國吸收債券投資的穩定性相對較高。債券市場波動是自然現象
，也是自然表現。無論發達經濟體還是新興經濟體，各國債券投資出現波動都是正常的。通過測
算對比發現，中國波動情況遠低於相當多的發達國家和新興經濟體。從境外投資者的構成和持有
的債券規模看，央行類機構持有中國債券規模始終佔一半以上，其餘還有很大一部分是屬於追蹤
國際指數的配置性資金，穩定性也比較高。
　　第三，債券市場進一步開放有助於提升外匯市場韌性。近年來，貨物貿易以及直接投資等跨
境資金穩步流入，這些資金發揮了基礎性順差作用。債券市場開放也豐富了外匯市場的參與主體
和資金來源，有利於拓展中國外匯市場的深度和廣度，提升中國外匯市場對各類影響的吸收能力
和消化能力。

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