【大灣區】白皮書：廣深港以外大灣區城市保險滲透率不足一成



《經濟通通訊社２２日專訊》德勤中國和中銀人壽聯合發布《粵港澳大灣區展望：保險業機

遇》白皮書，指出不同城市的客戶行為和對跨境保險的偏好各不相同，因此保險公司應當根據不

同城市的客戶特徵制定相應的業務策略以吸引客戶。白皮書顯示，除廣州、深圳和香港以外，其

他粵港澳大灣區城市的保險滲透率不足１０％。

白皮書總結了涵蓋大灣區和其他內地城市超過１０００名受訪者的調研結果，發現約８０％

的大灣區客戶並無購買香港或澳門保險產品的經驗，但他們對跨境保險產品表現出濃厚的興趣，

尤其是重大疾病保險（６４％）和醫療保險產（６３％）。超過６０％的受訪者表示，不熟悉保

險產品和相關法規是其未購買保險的主要原因。



＊港澳保費低、回報高吸引內地客，偏好危疾醫療保險＊



白皮書又稱，有從香港或澳門購買保險經驗的內地城市受訪者強調，港澳兩地的保險公司提

供了更合理的保費、更高的收益率和更廣泛的險種。同時，香港的保險公司是受訪者在購買跨境

保險產品時的首選（５４％）；受訪者對香港的保險公司更具信心且認為其服務品質更有保障。

就保險產品偏好而言，逾八成大灣區客戶更加青睞重大疾病保險和醫療保險產品，而香港受

訪者中只有６１％選擇重大疾病保險。事實上，許多內地客戶更喜歡從香港的保險公司購買保險

以完善其醫療保障。（ａｃ）

