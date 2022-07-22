【香港政情】８名副局長及１１名政助名單出爐，兩名政助升副局長

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官辦公室今日公布，行政長官李家超委任第六屆香港特
別行政區政府８名副局長和１１名政治助理，政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人
選。
＊卓孝業任保安局副局長，兩名上屆政助升副局長＊
新獲委任的副局長中，已退休的前西九龍警區指揮官卓孝業重返政府，出任保安局副局長。
兩名政治助理升任為副局長，包括張曼莉和施俊輝，他們將分別出任創新科技及工業局副局長及
教育局副局長。
另外，上屆發展局副局長廖振新調職，出任運輸及物流局副局長。醫管局策略發展監李夏茵
將出任醫務衞生局副局長。財經事務及庫務局副秘書長劉震將任職文化體育及旅遊局副局長。建
築署工程策劃總監戴尚誠出任房屋局副局長。立法會主席梁君彥兒子梁宏正則出任民政及青年事
務局副局長。
＊國泰李世華入熱廚房，多名政治助理有傳媒背景＊
政治助理方面，國泰航空（００２９３）策略關係拓展總監李世華，將擔任商務及經濟發展
局局長政治助理。多名政治助理有傳媒背景，來自《南華早報》的梁溯庭出任保安局政治助理。
局局長政治助理。多名政治助理有傳媒背景，來自《南華早報》的梁溯庭出任保安局政治助理。
來自《文匯報》的歐陽文倩擔任房屋局局長政治助理。曾任職無綫新聞、上屆政府特首辦特別助
理李惠，將出任政務司司長特別助理。曾任商台、財政司司長辦公室高級研究員楊通達繼續任財
政司司長政治助理。
另外，政務司長前政治助理蕭嘉怡將轉任為教育局政治助理；新民黨成員陳閱川出任運輸及
物流局局長政治助理；曾任區議員的新民黨成員傅曉琳出任勞工及福利局局長政治助理；另一名
新民黨成員、理大專業及持續教育學院講師廖添誠，出任創新科技及工業局局長政治助理。民建
聯成員招文亮出任文化體育及旅遊局局長政治助理；另一名民建聯成員陳倩雯出任律政司副司長
政治助理。
文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮將於８月８日履新，運輸及物流局局長政治助理陳閱
川將於８月１５日履新，其餘副局長和政治助理將於７月２５日履新。
李家超表示，他本人和司局長一直積極物色不同背景的合適人才，條件包括在各自領域有豐
富經驗、知識或能力，施政理念和行政長官及相關司局長一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場
堅定，並有熱誠和魄力服務社會。已先後委任１２名副局長和１３名政治助理，有信心他們作為
政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有為政府。（ｂｉ）
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